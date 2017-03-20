嘉惠澎湖鄉親　入住高雄富野1999元起

澎湖鄉親住高雄享優惠。（高雄富野渡假酒店提供）

澎湖鄉親住高雄享優惠。（高雄富野渡假酒店提供）

離島居民移民台灣本島，大多有其固定聚集處，例如金門人搬到台灣本島最愛聚集新北市永和區，馬祖人搬到本島喜歡聚集在桃園，2015年桃園市政府統計還發現，現居桃園的馬祖鄉親高達5萬人，比居住在連江縣的馬祖鄉親還要多。而澎湖人到本島，就愛住高雄，特別喜愛聚集在旗津。

由於小港機場有著高雄-馬公定期航線，台華輪也有定期往返高雄與馬公船班，高雄市已成為澎湖鄉親進出台灣的主要門戶，為了便利澎湖鄉親往返高雄拜訪親戚或洽公與觀光，甫於去年底開幕的高雄富野渡假酒店推出「高雄好近！澎湖鄉親優惠方案」。即日起凡是澎湖人即可享有平日雙人住宿1999元含早餐超值優惠。

只要是澎湖縣出生或設籍澎湖縣，出示國民身分證正本，符合1.身分證字號英文字母Ｘ開頭者；2.身分證所登載之「出生地」欄位為澎湖縣者；3.身分證所登載之「住址」欄位為澎湖縣者，任一條件符合就可享優惠，活動至2017年12月30日止。

(中時)