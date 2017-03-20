應對大陸禁韓令 韓星走向東南亞
因為韓國部署薩德防禦系統，因此中國大陸祭出各種反韓措施，也包括娛樂圈的「禁韓令」，為此許多韓國的偶像明星紛紛選擇轉戰東南亞市場，以減少衝擊。
韓聯社報導，韓國偶象團體EXO在馬來西亞的吉隆坡舉行巡迴演唱會，至於去年12月，去年底退伍的男團JYJ成員金在中，到日本、香港等地巡演後，接著來到泰國曼谷華馬克室內體育館，吸引了5千多名來自東南亞各地，包括泰國、緬甸、寮國、柬埔寨、越南、新加坡等國的粉絲們熱情捧場。接著金在中還會將到澳門和台灣舉行演唱會，應該也會受到極大的追捧。
韓國演藝影響力強大，早已被稱為韓流，在東南亞等國也廣受觀迎，不過中國大陸市場巨大，一直是韓國演唱團體與個別韓國藝人最重視的地方。但是由於薩德飛彈造成中韓關係的緊張，韓國演藝圈也感受到壓力，就必須注意分散市場的問題。多個經紀公司方面表示，韓國與日本因慰安婦等歷史問題造成兩國關係停滯，如今又因薩德飛彈等政治原因也在中國大陸受到衝擊，使得業界再開拓與尋找其他市場。
某個經紀公司透露，他們當然期待韓國能早日與中國大陸改善關係，但也已經做好「禁韓令」長期化的心裡準備，因此經紀公司會規畫在亞洲其他國家開展活動。
(中時電子報)
文章來源：韓星轉戰東南亞市場消化薩德衝擊
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