林書豪又受傷了 籃網教頭：足踝扭傷

NBA布魯克林籃網今天不敵達拉斯小牛，在林書豪首節右腳踝傷退後，以104：111輸球。總教練艾特金森相信豪小子應該只是扭傷足踝，何時再上場目前不得而知。

最近表現優異的雷維特（Caris LeVert）賽後指出，「豪小子傷退，打亂了節奏，但他看來精神狀態不錯」。籃網有無豪小子差很大，「他是控球後衛老將，懂得控制全局，知道我們場上需要什麼」，所幸懷海德（Isaiah Whitehead）分擔林書豪一些工作。

林書豪在第1節剩下4分35秒時，跳投落地後不小心踩到小牛後衛巴雷亞（J.J. Barea），扭及右腳踝退場。隨即在訓練員陪同下在場邊騎自行車跑步機，舒緩大腿及腳踝肌肉，還一度坐回板凳，後來在隊醫建議下傷退，回到球員休息室後未再上場。

這已是林書豪加盟籃網後第4度受傷，去年11月初因左大腿肌腱拉傷錯過17場比賽，12月也因下背緊繃缺賽1場，12月底至今年2月中再度傷到大腿肌腱休息長達26場。

林書豪今天上場逾7分鐘，拿下4分，還有1記失誤，表現尚可。籃網21日（當地時間）主場出戰底特律活塞，豪小子是否上場目前不得而知。

林書豪本季出賽24場，平均攻下14.1分、5.1次助攻，投籃命中率45%；籃網目前戰績13勝56負，全聯盟墊底。1060320

(中央社)