專家：機器人十年內搶走10％工作
諾貝爾經濟學獎獲得主皮薩里德斯（Sir Christopher Pissarides）表示，將來工業化國家可能有10%的工作會因為被機器人取代而消失，人類的收入落差也將因此更惡化，有錢人將更有錢。
皮薩里德斯為英國倫敦政治經濟學院教授，2010年與他人共同獲得諾貝爾經濟學獎。他18日出席大陸官方主辦的「中國發展高層論壇」時表示，有人說20年後世界上50%的工作將被代替，但這太誇張，因為一個人不是只做一項工作，一個人可能做很多的工作。他估計，未來5到10年工業化國家可能10%的工作會消失，收入也會更懸殊，高工資的人工資會更高，中間層級的薪資會下降，低工資的則會一樣低。
但他強調人們不必因為機器自動化時代的來臨而恐慌，機器人不可能替代所有的工作，伴隨技術的進步，生產效率的提高和財富的增加，反而在很多的新服務領域會創造很多新的工作崗位，創造就業。
(中時電子報)
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