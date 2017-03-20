宜蘭自來水管線汰換 13處路段可提前避開

自來水公司第八區管理處公告，今(20日)至本周六(25日)，要在宜蘭縣境內13處路段進行年度計畫內管線汰換工程，提醒用路人提前避開施工路段，以節省寶貴的時間，施工路段如下：

1、 羅東鎮民權路

2、 羅東鎮南盟路

3、 羅東鎮民生路

4、 羅東鎮忠孝路

5、 羅東鎮南寧路

6、 冬山鄉群英路

7、 冬山鄉東二路

8、 宜蘭市茭白里中山路五段

9、 宜蘭市農權路

10、 礁溪仁愛路90巷

11、 宜蘭市東港路(校舍路至環市東路三段)

12、 壯圍鄉大福路二段(189巷至新社路段)

13、 宜蘭市中山路五段127巷3弄旁道路

上述施工路段，可能會影響到交通往來情形，自來水公司提醒用路人與受影響之商家用戶，注意出入人車安全。

自來水公司於施工現場也都備有施工告示牌，載明工地負責人連絡電話，可提供連繫協助解決之用，也可利用1910自來水公司24小時客服專線。停水區域除了逐戶發送停水通知書、通知里長外，民眾也可查詢可上網。

(中時)