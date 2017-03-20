花蓮賞螢祕境　大農大富賞螢季浪漫登場

大農大富螢火蟲季開跑。（花蓮理想大地提供）

黑翅螢。（陳志東攝）

任誰也沒有想到，這一片土地會聚集這麼多的螢火蟲。花蓮「大農大富平地森林園區」，或許很多人沒聽過這地方，然而，當3、4月螢火蟲大發生，夕陽西下後，這裡就如卡通場景般開始出現點點螢火，很快的，數萬隻螢火蟲聚集，把整片森林土地映得如夢境般乎明乎暗，成為台灣平地最動人的春季生態奇觀。

沒聽過大農大富螢火蟲季很正常，因為這是一個全新的賞螢祕境。大農大富位於花蓮光復鄉，最早是台糖甘蔗田，隨著台灣糖業蕭條，土地沾染過多化肥與農藥，這整片1250公頃，相當於50座大安森林公園的土地，逐漸變得死寂。

西元2002年，林務局與台糖合作在這片死寂大地進行平地造林，找來20種台灣原生樹種、超過180萬株樹苗，一株一株，慢慢種進土地裡。

10年後的2013年，這裡首度重新開放辦理熱氣球季，一開園，就讓人訝異生態復甦極好，處處綠意與枝葉茂密；2016年學者再踏入此地進行研究，發現不只森林茂密超過50種鳥類，更已吸引7種螢火蟲，3、4月黑翅晦螢大發生時，景觀如夢似幻。

林務局為此開始培訓當地民眾與解說員，於今年3月18日起到4月16日止辦理「2017大農大富賞螢趣」活動，活動採收費制以控管人數避免過度干擾生態，並專人解說傳遞生態理念，每人收費198元，平日週一到五每日限額500人，假日800人，需先網路報名或現場候補，每日區分傍晚6點半、7點半與8點半三場。

位於附近的理想大地度假飯店，也於活動期間推出「螢河之旅」活動，每晚6點20分從飯店專車出發至大農大富平地森林園區，由專業解說員帶領導覽螢火蟲、夜間生態及星空奧秘，包含入場門票198元、專車接駁、專員導覽及伴手禮，每位收費600元，或可於理想官網預購優惠價每人550元，也可訂購相關的住房專案專，四人同行每人2300元起就可免費前往。

■賞螢火蟲 很心跳的活動

賞螢火蟲是一種很心跳的活動，因為多數螢火蟲的燈不是一直發亮，而是一閃一閃，其閃動速度與人類心跳速度類似都是1分鐘60到80下之間。當數萬隻螢火蟲群聚，那感覺就像整片草原會隨著心跳般一明一滅，並依品種不同分別放出淡淡綠光、黃光或橘光。

觀賞螢火蟲或拍攝螢火蟲，切記絕對不可打閃光燈也不可用強光照射，勿為了私心而妨害螢火蟲生態。螢火蟲是一種完全變態昆蟲，一生會歷經卵、幼蟲、蛹、成蟲等四個階段，生命周期大約一年，之前的一切，都是為了這短短的春天繁殖期而準備。

以黑翅螢為例，想交配的螢火蟲，白天會躲在草叢或樹葉背面下養精蓄銳，等傍晚太陽下山後就提著燈籠出來找女友，一找到對眼女孩就兩兩相約進到草叢裡辦大事，結束後公螢很快死去，母螢則在產卵後死去，每一隻螢火蟲成蟲壽命大約1個星期左右。

螢火蟲傍晚出動後，彼此對眼就會去開房間，沒找到對象的會繼阻街，如果晚上9點後還找不到，就會先回家，等隔天把油燈加滿油再來。也因此，螢火蟲的數量多寡，會與當天銳變為成蟲的數量有關，也會與牠們彼此看對眼的數量有關，每天數量都會變化，不是每天都能大發生。

當我們觀賞螢火蟲時，就是螢火蟲正在找女朋友時，這時如果太過驚擾，就像上了床卻被整群和尚與神父盯著瞧，這要人如何風騷？而如果這時以強光照射，光線比螢火蟲的光還要亮，那就好像一個好不容易存了幾個月薪水買了一套全新西裝的少年正想約女孩，卻突然旁邊出現開法拉利的年輕帥哥，這讓牠如何追得到女朋友？而母螢火蟲急急忙忙跑來釣凱子，結果卻釣到不懂風情的手電筒或閃光燈，這叫牠情何以堪？也因此，賞螢時切勿驚擾與強光，以免壞了螢火蟲大事。

(中時)