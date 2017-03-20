矛頭指向美國 日德領袖力挺自由貿易
德國總理梅克爾（Angela Merkel）與日本首相安倍晉三今天在一項大型科技展覽會上，共同高聲支持自由貿易，矛頭明顯指向越來越趨於保護主義的美國。
路透社報導，這兩人均呼籲，日本與歐洲聯盟之間儘快達成自由貿易協議；在此之前，20國集團（G20）財長與央行首長在德國舉行兩天會議後，在最終公報中不提長久以來皆有談到的開放貿易。
梅克爾及安倍在漢諾威電腦展（CeBIT）開幕時，皆未提到美國政府，但都利用這個機會與川普政府的保護主義傾向做切割。
梅克爾強調，德國強烈支持自由貿易與開放市場。她17日與美國總統川普於華盛頓首次會面時，表達希望美國和歐盟能重新商談貿易協議，川普則表示，他不相信孤立主義，但貿易政策應該更公平。
安倍說，日本享受到自由貿易與投資的豐碩成果，希望與德國一起成為支持開放體系的擁護者，要這麼做「當然需要有公平的規則，能夠面對民主的評斷」。
他還說，歐盟與日本應儘快達成經濟協議。梅克爾對此表達歡迎之意。1060320
(中央社)
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