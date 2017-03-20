君悅小鮮肉主廚　春季新菜Fun新意

君悅飯店寶艾西餐廳春季新菜。鮭魚禮盒。（鄧博仁攝）

君悅飯店寶艾西餐廳春季新菜。鴨肝蒙布朗。（鄧博仁攝）

君悅飯店寶艾西餐廳小鮮肉主廚羅偉洲，號稱人比菜可口，實際上作菜更棒。（鄧博仁攝）

君悅飯店寶艾西餐廳春季新菜。美國杉河農場自然肋眼牛排。（鄧博仁攝）

君悅飯店寶艾西餐廳春季新菜。粉紅刺蝟慕斯。（鄧博仁攝）

目前台北市五星級飯店主廚中，羅偉洲應該是最年輕的一位。73年次的他，18歲開始學做菜，28歲當上台北君悅酒店副主廚，剛滿30歲就升任主廚，至今主廚資歷已近3年。

第一次遇到他，是去年美食展邀請台灣各大飯店廚師一起下鄉找食材，那時大家以為他是美食展請來的工讀生，細嫩的皮膚、帥氣憨直的年輕模樣，外加總是帶著和氣笑容，當時所有廚師與媒體都直接喊他小鮮肉，拍照要有模特兒，小鮮肉，上！要幫忙扛菜搬東西，小鮮肉，上！直到行程快結束，大家才發現原來他不是工讀生，而是君悅飯店寶艾西餐廳主廚。

寶艾在飯店圈很有名，君悅飯店在台開業20多年，期間曾有10多年在信義區獨領風騷，直到近年因為艾美、W、文華東方等國際一線品牌陸續引進，光芒才被瓜分，但當年寶艾可是台北市內著名的求婚聖地，歐陸料理餐好景美，曾促成許多姻緣。

這樣一間老餐廳，交給一位小鮮肉打理，結果是，哇！剛剛推出的春季新菜，讓人吃得愉悅讚嘆，也讓人看到君悅大膽起用年輕廚師，果然為寶艾帶來充滿活力的創意。

例如前菜「鴨肝蒙布朗」，一般印象中鴨肝就該規規矩矩煎得焦香，但羅偉洲作法是從甜點蒙布朗發想，將鴨肝與栗子打成慕斯，然後擠壓於布里歐須麵包上，再搭配香脆雞餅、酸甜紅酒梨，周邊點綴洛神花醬汁，上桌後，桌邊現刨花生糖。不管怎麼看，它都像甜點，但入後的鴨肝滑順、栗子香甜與神來一筆的洛神花醬汁跟花生粉香，充滿了味覺趣味。

又例如「鮭魚禮盒」，把香料鮭魚、鮭魚卵、鮭魚慕斯跟鮭魚洋芋4種不同口味與作法的鮭魚，一起放在細緻四方木盒中，打開之後，典雅擺飾與多樣不同滋味，讓人充滿收到禮物般的喜悅。

最沒想到是羅主廚的牛排烤得非常好，用的是冷藏進口美國杉河農場自然肋眼牛排，使用前稍微乾式熟成5天，讓肉質帶有新鮮濕式熟成的水嫩，又帶著些許乾式熟成的風味，簡單用鹽跟胡椒調味後，以Montique超級烤箱高溫烤製，表皮焦香內嫩，搭點紅酒，入口咀嚼，盡是滿足。（飲酒過量有害健康）

一般頂級餐廳會被稱為「Fine Dining」，寶艾也是「Fine Dining」，但在羅偉洲的創意下，更像「Fun Dining」，充滿了創意與樂趣。3月起全新春季菜單五件式午間套餐1180元+10%起；六件式晚間套餐2460元+10%起。

(中時)