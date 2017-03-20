詠嘆絕美和魂 日料餐廳桌上大獻「櫻情」

台北喜來登飯店〈桃山〉日料廳推出的〈燦櫻之宴〉套餐中，以櫻花綴〈綜合生魚片〉，展現春天氣息。（圖／台北喜來登大飯店）

台北喜來登飯店日料餐廳〈桃山〉主廚演繹的〈馬頭魚米果揚〉，是將在馬頭魚肉沾上紅色小米果後酥炸。（圖／台北喜來登大飯店）

喜來登〈桃山〉〈燦櫻之宴〉中〈鮭魚親子丼〉，醋飯上舖滿細緻鮭魚肉，再加上飽滿晶瑩、鹹甜不腥的鮭魚卵，形色誘人。（圖／台北喜來登大飯店）

威斯汀六福皇宮大飯店〈祇園〉日本料理，以鹽漬櫻花點綴〈鮑魚星鰻櫻花道明寺蒸〉，展現「櫻情」。（圖／六福旅遊集團）

台北君悅酒店〈彩〉日本料理本季餐檯上有〈櫻花壽司〉，可以無限取鮮吃到飽。（圖／台北君悅酒店）

君悅酒店〈彩〉日本料理主廚製作的〈櫻花散壽司〉，是用多款生魚片搭配粉嫩櫻花呈現。（圖／台北君悅酒店）

君悅酒店〈彩〉日本料理推出的〈櫻花茶碗蒸〉，運用櫻花漬與櫻花魚板展現「櫻情」。（圖／君悅酒店）

乍暖還寒、春櫻綻放，正是日本人口中的「花見」(即賞花)好時節。櫻花綻放時，盛燦若霞；凋謝時的花瓣，風捲如雪。而櫻花的花期甚短，從花開到花謝，短則3、5日，長也不過只有7天，這種「在最輝煌絢爛時迅速歸於塵土」的過程，被日本人視為一種「壯烈的絕美」 ，這使得大和民族的人們有很深很濃的「櫻花情結」。

每年到了櫻花季，日本人除會呼朋引伴一起出遊到「櫻花前線」賞櫻，日本的飯店、餐廳與食品業者，更會以櫻花為主題推出各式應景「櫻花美食」，傳遞「 櫻情」。台灣受日本文化影響甚深，這股賞櫻的風氣早己傳到台灣，國人除會出遊賞櫻，有心的餐飲業者也會應景推出櫻花美食以廣招徠。

包括台北喜來登大飯店的〈桃山〉、君悅酒店的〈彩〉，台北威斯汀六福皇宮大飯店的〈祇園〉與嘉義耐斯王子大飯店等，這個季節都推出了「櫻花美食祭」的美食推廣活動，除凸顯日本料理最重視的「旬節感」，更以櫻花元素結合廚藝大獻「櫻情」，食客不妨趁此感受「餐桌上的花見」。

「欲問大和魂，朝陽底下看山櫻」，日本人真的喜愛櫻花，認為它除了象徵武士道絢爛而短暫的美學外，漫天櫻花更象徵著生命的熱烈與燦爛。而日本人賞櫻的風俗，源於奈良時代的花祭，平安時代「賞櫻」成了京都宮廷貴族的娛樂而流行。到了江戶時代商人階級興起 ，賞櫻也因此普遍成為庶民春季的遊樂文化。

台北喜來登大飯店館內〈桃山〉日本料理餐廳，近年每至春天都會推出櫻花美食祭，今年〈桃山〉 則自即日起至4月5日推出「燦櫻之宴」櫻花祭限定料理，每位2,580元+10%的套餐，內容有〈冰花鮪魚沙拉〉、〈綜合生魚片〉、〈美國無骨牛陶板燒〉、〈馬頭魚米果揚〉、〈海鮮、櫻花蝦小火鍋〉、〈鮭魚親子丼〉，以及及餐後季節水果與甜點。

〈桃山〉的〈馬頭魚米果揚〉是一創意美食，主廚日本人稱為「真鯛」的馬頭魚，裹上紅色米果入鍋油炸，粉紅色澤如盛綻櫻花，搭配炸酥的紫蘇葉與冬粉層層疊砌而起，躍出盤上的輕盈舞姿，正如賞花時略帶詩意的美學意象。〈海鮮、櫻花蝦小火鍋〉集結來自宜蘭大溪漁港的櫻花蝦、鱸鰻、松葉蟹、干貝等海鮮珍味，湯底則是以烤過的蝦頭與昆布、洋蔥等蔬果慢熬4小時。〈鮭魚親子丼〉於帶點甜味的特調醋飯上撲滿細緻鮭魚肉，再加上飽滿晶瑩、鹹甜不腥的鮭魚卵，形色宛如春櫻?放、繽紛悅目。

台北君悅酒店的日料Buffet餐廳「彩」，自即日起至3月底，由廚藝團隊以櫻花入菜推出〈櫻花壽司〉、〈櫻花散壽司〉、〈櫻花茶碗蒸〉，以及〈五彩蝦球〉等主題菜餚，透過櫻花元素與食材的巧妙結合，讓賓客用餐時能感受花季特有的浪漫。君悅酒店〈彩〉日本料理，成人每位1380元+10%；滿5歲至滿12歲每位690元+10%，未滿5歲以下免費。

台北威斯汀六福皇宮自即日起以「春日風景」為題，集結旗下餐廳推出春味旬食、並以：巧妙造景、鮮花入菜、品味食材原味為訴求推出節令美餚。其中日本理廳〈祇園〉就有以櫻花為主題烹調製作的〈鮑魚星鰻櫻花道明寺蒸〉。

〈鮑魚星鰻櫻花道明寺蒸〉是選用南非活鮑魚，浸入柴魚高湯燜煮，鮑魚因燉煮而翻捲成松果般，日本盛產的道明寺糯米飯，維持65度溫水浸泡後炊熟，再包裹宮崎縣夢幻星鰻、新鮮的鹽漬櫻花與櫻花葉於外側，最後撒上柚子粉提味。粉嫩的櫻花飯與甘草色櫻葉，則宛如站在櫻花林海下，形色吸睛。

隨著阿里山櫻花季熱鬧登場，座落於阿里山腳下唯一的五星級飯店-耐斯王子大飯店也在館內〈萬國百匯〉自助餐廳應景推出〈和風櫻花宴〉，主廚陳建助嚴選季節蔬食，融合日本進口櫻花葉、櫻花蕊等食材入菜，率廚藝團隊作出〈櫻花梅漬雞肉捲〉、〈櫻花酒漬豬肋排〉、〈櫻花乾蔥焗田螺〉、〈櫻花起司佐貽貝〉、〈香魚櫻蕊燒〉、〈紅燒豚殘櫻花〉，以及〈櫻花奶酪凍〉與〈櫻花馬卡龍〉等中、西、日式及甜點近20道料理。

(工商)