WBC》多明尼加遭淘汰 奎托缺陣挨轟自私
美國隊與多明尼加在經典賽的大戰牽動著巨人隊兩位強投的行程，隨著美國隊的勝出，終結者米蘭辛已前往美國隊報到，而奎托則無緣幫助多明尼加連霸。奎托與米蘭辛都名列「投手預備軍」，打算在美國或多明尼加晉級準決賽之後才出征。然而多明尼加遭淘汰，奎托也成了家鄉父老的箭靶。
多明尼加的球迷不滿奎托沒有早點參賽，甚至還有人批評他太自私，賺了大錢就忘了祖國(奎托前年與巨人簽下6年1.3億美元合約)。奎托喊冤說：「坎諾(Robinson Cano)賺的錢比我更多啊。我打算等決賽輪才報到是因為我的手臂還沒準備好，不能應付那種強度的比賽，我不能隨便賭上我的職業前途。」
奎托上屆經典賽因傷缺陣，這次賽前他的父親生病，他因此趕不上行程。奎托之前已承諾要在晉級準決賽後出戰日本，不過家鄉父老仍然對他很不諒解。奎托無奈地說：「我是真的很想為國爭光。」
終結者米蘭辛則是履行承諾加入美國隊，他解釋沒有更早加入的原因是他自覺對巨人4年6200萬美金的大約負有責任。「我得先在春訓熟悉一下巨人的隊友與員工。」晚來總比沒來好，這也是本屆經典賽增設「投手預備名單」的原意。只能說多明尼加的球迷非常重視經典賽，他們的怨氣也很自然轉移到了奎托身上。
(中時電子報)
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