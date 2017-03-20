3月20日各報頭版要聞

重點要聞

●國防部籌拍台版《太陽的後裔》

由影星宋仲基、宋慧喬主演的南韓連續劇《太陽的後裔》，在亞洲締造收視率佳績，韓國政府認為該劇提升軍人形象，促進愛國情操。我國防部今年正在籌劃拍攝台版《太陽的後裔》連續劇，希望也能提升國軍形象，體現軍民一心。據傳，執導演筒者是金鐘獎影帝梁修身。

●新火箭試驗成功 北韓給美好看

在美國與南韓展開聯合軍演之際，北韓官方媒體報導，北韓已於18日在西海衛星發射場圓滿完成新型高功率火箭發動機（噴射引擎）地面點火試驗。專家分析認為，北韓研發洲際彈道飛彈（ICBM）的工作已進入尾聲，且其射程可能達到美國本土。

●政院上菜 1.8兆綠能大餅誘人

行政院長林全周四將端出近9000億元規模的前瞻基礎建設計畫，並親自對外說明逾4000億元軌道建設計畫；今日政院發言人徐國勇將先公布數位及綠能建設計畫，其中，數位建設特別預算匡列逾450億元，估計帶動民間投資2200億元，而綠能投入約300億元，可帶動民間1.8兆元投資。

重點要聞

●搭辛吉絲 絕妙女雙 超強賽 詹詠然 首奪冠

台灣職業女子網將詹詠然就是猛！她與前世界球后辛吉絲搭檔，昨在一年只舉辦4站的超強賽級印地安泉網賽雙打決賽中，以7比6（4）、6比2直落二打敗捷克組合賀拉黛琪卡、席妮亞可娃封后，這項比賽總獎金高達766.9萬美元（約2.4億元台幣），兩人將合得38萬5170美元（約1175萬元台幣）女雙冠軍獎金，這也是詹詠然職業生涯首度奪下超強賽級雙打冠軍。

●中潭公路 一年奪5命

昨發生酒駕撞樹二死車禍的台十四線中潭公路，是台中通往日月潭、霧社風景區的重要道路，過去一年就發生五件五死自撞死亡車禍，警方分析肇事原因，多因車速過快、疲勞駛駕及路況不熟等因素造成，也呼籲駕駛人精神不濟時勿開車上路，確實依速限行駛，行經過彎處也須減速慢行。

●隻身登山 遇雨「怕失溫」打119叫黑鷹來救 挨轟

台中市一名張姓登山客日前獨攀中央山脈南三段，昨在南投山區紮營遇暴雨及冰雹，生火取暖不慎燒毀帳篷，恐失溫報案求救，由直升機搭載送醫，幸無大礙。但空勤總隊此次任務光飛行成本就花了十五萬元，有網友批張浪費國家資源，但張霸氣回應，合法入山遇到狀況，申請救援並不為過。

重點要聞

●提勒森會習近平 美中「尊重彼此核心利益」

中國大陸國家主席習近平昨天會見美國國務卿提勒森，習近平表示，要加強地區熱點問題上的溝通和協調；要尊重彼此「核心利益和重大關切」，維護中美關係大局穩定。提勒森說，美方願本著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神發展對中關係，川普也期待未來有機會訪問大陸。

●原轉會今登場 原民質疑淪空談

原住民族轉型與真相委員會今天登場，首場主題將討論原住民自治。已持續在凱道駐紮廿六天的原民團體，質疑原轉會在沒有預算、法源、編制更無調查權的情況下，恐淪為「空談」性質，無法落實真正的原民轉型正義。

●國民黨清人頭黨員 四千人優先踢

五二○國民黨主席選舉倒數六十天，新徵黨員暴增及人頭黨員的爭議仍紛擾不休。事實上，國民黨已對可能的人頭黨員作出清理，最可能是人頭黨員的對象，即新徵入黨或回復黨籍皆在同一通訊地址的黨員，約有四千人，可能會優先被剔除。

重點要聞

●穿拖鞋遭攔查 李永得：北市變警察國家？

行政院客家委員會主委李永得，昨下午穿著輕便運動服、夾腳拖，在台北轉運站一樓大廳的便利商店買飲料，台北市保安警察大隊第五中隊員警攔查他，要求出示身分證，卻未說明原由，他不願配合於法無據且不明就裡的盤查，一度與警方僵持，直到看不下去的民眾仗義執言，才得以脫身；警察隨便攔人盤查，執法比例過當，再度引發外界抨擊。

●折舊、免徵門檻調高 房屋稅可望少繳

房屋稅負擔可望減輕！財政部本月初修正「簡化評定房屋標準價格及房屋現值作業參考原則」，擬訂折舊率參考基準，並增訂依房屋現值變動調整免徵門檻，各縣市將依此調高折舊率及免徵門檻，雙管齊下降低房屋稅。

●中正紀念堂空間解嚴 周邊限高擬放寬

蔡英文政府上任後頻頻檢討中正紀念堂歷史定位，北市府近期也擬放寬周邊限高。中正紀念堂周邊區域五十公尺遭劃設特定專用區長達四十年，規定建物限高不得超過五十三公尺，台北市都發局十七日公展「中正紀念堂周邊特定專用區高度管制細部計畫變更案」，擬將信義路及愛國東路兩側等部分區域限高放寬至六十五公尺，形同「空間解嚴」。

(中時電子報)