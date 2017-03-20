迦納大樹倒塌意外 20死11傷

非洲迦納昨(19)日發生瀑布景點大樹倒塌，造成至少20名遊客死亡事故。(圖取自/wionews網)

非洲西部的迦納昨(19)日發生瀑布景點大樹倒塌，造成至少20名遊客死亡事故，另有多人受傷。死者多是前來景區旅行的高中生。

迦納警方表示，當天下午有不少人在金坦波地區一個瀑布下的池塘游泳，突然狂風暴雨、閃電落雷，一棵大樹被閃電擊中倒塌，砸落在池塘中的遊客身上，造成當場18名高中生死亡，2名送醫後仍不治。另外還有11名人正在接受治療，其中包括負責這次旅行的學校管理員。

(中時電子報)