NSO訪歐巡演 首站征服布魯塞爾樂迷

國家交響樂團（NSO）訪歐巡演今晚從比利時BOZAR音樂廳出發，指揮呂紹嘉率領近百名台灣音樂家演出，征服布魯塞爾樂迷。中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 106年3月20日

國家交響樂團（NSO）訪歐巡演今晚從比利時出發，逾2小時的高水準演出，征服布魯塞爾樂迷，也把台灣音樂推向國際。

應比利時克拉拉音樂節（Klara Festival）邀請，國家交響樂團展開第三度赴歐巡演，將陸續赴波蘭、德國、奧地利與法國的15天演出，今晚在布魯塞爾的首場演出賣座滿場，在駐歐盟兼駐比利時代表處邀請下，包括比利時前國務部長艾斯肯（Mark Eyskens）及多位歐洲議會議員等貴賓都到場欣賞。

今晚的演出陣容壯大，國家交響樂團近百名頂尖音樂家在有「台灣指揮國際樂壇第一人」之稱的樂團總監呂紹嘉指揮下，獻演台灣作曲家金希文的第三號交響曲「台灣」等曲子，澎湃旋律讓歐洲樂迷藉由音樂認識台灣，金希文也上台接受聽眾歡呼及肯定。

此外，知名台裔小提琴家陳銳也參與今晚演出，他用無懈可擊的演奏技巧讓台下觀眾掌聲久久不絕。

呂紹嘉在演出前接受中央社訪問時表示，因為這次克拉拉音樂節主題是「Home Sweet Home」 ，所以他選了金希文老師所寫的「台灣」，這是非常完整史詩型的一首交響曲，敘述的是一個台灣人的情懷，有歷史觀及對台灣這塊土地的感情，以及台灣人在困難中仍有希望。

他指出，NSO近年來多次出國演出，3年前在他任內的首次歐洲演出，在柏林、巴黎及義大利得到很好評價，打了漂亮的一仗，去年到美國加拿大演出也得到佳評，這次訪歐巡演希望再接再厲，以更龐大的曲目、更大的企圖心得到國際肯定。

演出結束後，駐歐盟代表處舉辦小型酒會，近百位貴賓出席向呂紹嘉及團員們報以熱烈掌聲，駐歐盟代表董國猷致詞時表示，今晚的表演非常精彩，藉由演奏交響曲對台灣之美的詮釋，也深深感動了大家。1060320

(中央社)