周杰倫倫敦開唱 竟穿高衩露美腿

周杰倫在倫敦開唱的爆笑意外畫面！（圖／取自周杰倫臉書）

天王周杰倫近來人到倫敦開唱，吸引大批歌迷前往朝聖，擠爆整個場地，讓他開心不已。不過他昨和粉絲分享一張他在舞台上的「美腿照」，只見周杰倫下身變成一雙穿著高衩底褲的美腿，讓他自己也直說「笑死我！」

周杰倫在倫敦開唱，售票速度不輸國外天團，他更自傲「聽場館的人說售票速度贏過所有老外歌手」，讓他笑說「這讓我這愛面子的歌手的確心裡蠻蘇湖的！」為了感謝粉絲熱情，周杰倫就在臉書貼出一張表演時的照片，只是上身正常的他，下身竟然成了一雙美腿，而且還是高衩衣服，不僅笑壞粉絲，周杰倫也說「笑死我！」

不過這張照片不是P圖，而是他前方一位舞者，剛好在表演時彎下腰來，恰巧有網友捕捉到這一刻，他意外變成「下身失蹤」的美腿。

(中時電子報)