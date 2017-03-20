印地安泉網賽 費德瑞封王

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瑞士好手費德瑞今天以6比4、7比5擊敗同胞瓦林卡，勇奪個人第5座ATP印地安泉名人賽（Indian Wells Masters）冠軍。

1月剛在澳洲公開賽贏得個人第18座大滿貫賽金盃的費德瑞（Roger Federer），今天在最後1局破發大滿貫賽3冠王瓦林卡（Stan Wawrinka），第1個賽末點就得勝。

他加入塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），成為印地安泉名人賽唯二抱走5冠的男單選手，繼2004、2005、2006和2012年後，再度封王。1060320

(中央社)