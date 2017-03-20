烏來福山部落賞蝶、品山珍！赫見林慶台牧師和你問好

看見德拉楠集錦。（新北市觀光旅遊局提供）

看膩了都市水泥，想體驗最新鮮自然的空氣！在美麗山嵐下，看滿山蝴蝶飛舞！和原住民長者學習打獵、聽古老傳說故事憶先賢！肚子餓了時，品嚐道地山豬肉、鮮嫩山蔬！猛一回頭，有張「明星臉」正在對你微笑！那不是出現在電影《賽德克·巴萊》的男主角，也是福山部落裡的牧師林慶台嗎？

新北市觀光旅遊局為推廣健康樂活生態旅遊及扶植部落產業，在106年推出「烏來福山部落悠遊行」兩大主題路線，本著多年在烏來福山陪伴的深耕經驗，希望繼續對部落注入關懷和努力，以更親近「人」的遊程走入部落。

從深山至高點俯瞰福山部落美景。（林宜靜 攝）

●福山部落行 探訪泰雅傳統文化

從南勢溪畔的屯鹿（下盆）開始，在迎賓祈福儀式中帶著祝福展開探訪聚落的一日行程，慢步卡拉模基，眺望福山部落，體驗獵人生活，學習泰雅編織。

福山部落裡處處可見蝴蝶飛舞。（林宜靜 攝）

當然還是要漫步大羅蘭溪-水圳步道，和水中螢火蟲、四時花卉和昆蟲打招呼，帶著旅人進入福山山林與溪流感受生態之美，探訪泰雅傳統文化，體驗部落生活，品嚐在地食材。

在福山部落裡，獵人親自講解捕捉技巧，旅客體驗傳統生活。（林宜靜 攝）

●原民專業導覽 用新感受文化洗禮

新北市觀光旅遊局從101年至105年間陸續辦理福山地區部落悠遊行及地區導覽人員培訓課程，培訓在地導覽人才，透過在地原住民的投入參與，親口講解在地故事與文化，讓導覽更生動、更精彩。

培訓在地導覽人才，透過在地原住民的投入參與，親口講解在地故事與文化，讓導覽更生動、更精彩。（新北市觀光旅遊局提供）

福山部落悠遊行除推廣生態之美，更著重於原住民文化的展現及地方連結性，並可望帶動在地經濟，開拓後山新面貌。透過原住民專業導覽員的解說，讓我們更瞭解這塊隱身在大台北後山的「秘境」之美！

去年小編自行報名此行程，驚喜不斷！每到一個景點都會看到林慶台牧師。（林宜靜 攝）

●小編自行報名 捕捉野生「林慶台」牧師

話說小編去年9月時也自己報名這個行程，看了蝴蝶、學習傳統打獵、品嚐美味原住民料理外，還處處有「意外驚喜」！那就是每到一個景點都會看到林慶台牧師。

福山部落裡處處可見原民的創意與巧思！連老舊的腳踏車也能變成美麗藝術品。（林宜靜 攝）

親切的林牧師不是豪邁地騎著摩托車傳道，就是中午和村落朋友話家常！遇到影迷朋友，牧師還會主動問好，並和訪客拍照留念。而參訪的朋友還能到林慶台牧師所屬的福山教會一遊，從寧靜莊嚴的教堂中俯瞰村落，用心體會這大自然的洗禮。

在福山部落裡，雖沒有豪華旅行團的澎湃美食，但每一口都吃得到原住民的用心與愛心。（林宜靜 攝）

●從福山思索何謂真正的「旅行」

沒有豪華旅行團的澎湃美食、這個行程從進了深山，就是要你用「兩條腿」一步步前進，更遑論會沒有便利商店、兜售小吃的攤販。在福山裡，我們可以暫且忘卻城市裡的繁憂，學習沒有槍砲、僅用計謀設下的陷阱，用較溫和安全的方式捕捉獵物。

福山部落裡的美景裡不時仍會發現前年蘇迪勒颱風導致的坍方遺跡。（林宜靜 攝）

但來到這裡的路上，其實我們還可發現先前蘇迪勒颱風導致的坍方，那裡歷經沒水、沒電、和外界斷援的辛酸，那時候林慶台牧師用雙腳，一步步帶領村落的人走出福山、經過烏來向外界求援！如今風災雖過，福山美景依舊，但風災沒有詆毀村民的信心！原民仍盼有更多人瞭解這塊土地與歷史、用祖先們的智慧教導下一代努力傳承文化。

福山部落裡不時可見原住民圖騰和繪畫，看得出族人維護傳統文化的決心。（新北市觀光旅遊局提供）

旅行的意義不在目的地是那裡，而在於過程中遇見的人、事、物！如果沒有那次福山行，我才知道原來蝴蝶是不會怕人的，總是圍繞花起舞的牠們也會飛到你的頭髮上，成為另一片風景！

林慶台牧師一手所建立的「福山教會教堂」。（林宜靜 攝）

福山教會的成立是來自一群人的愛心，牧師林慶台耳聞先前部落裡隔代教養問題，為了下一代，他選擇到這個交通不便的地方傳福音。如今，這裡的孩子們能盡情歡笑、在這塊土地上學習各種知識。也讓這個從外地來的我，看到另一個不同的台灣！

別以為福山部落是在新北市烏來，部落另一頭可是和宜蘭縣相鄰。（林宜靜 攝）

●福山旅遊資訊

烏來福山享秘境，悠遊於大自然中，愜意自得，何不就現在上網搜尋一下相關內容，規劃一趟自在悠遊行？烏來福山部落悠遊行活動將開放1,300個名額，自106年3月20日（週一）上午9:00起開放4-6月網路報名，5月15日（週一）上午9:00起開放7-9月網路報名。每人活動費用新台幣999元（價值1500元），包含車資、專人導覽、體驗活動、餐食與保險等。

烏來福山獵人體驗。（新北市觀旅局提供）

主題路線之一「織樂獵趣德拉楠」活動出團日期為4月19日起週三出團；主題路線之二「想念snun德拉楠」活動出團日期為4月21日起週五、六出團，為確保導覽品質，每團僅開放18個名額。

(中時電子報)

遊程路線。（新北市觀光旅遊局提供）