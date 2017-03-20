阿聯酋做環保 回收寶特瓶製成機上毛毯

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阿聯酋航空推動環境保護，今年開始用回收寶特瓶製作機上毛毯，估計到西元2019年底，回收的寶特瓶重量相當於44架空中巴士A380。

阿聯酋航空環保毛毯是與一家專門製作機內用品廠商合作生產，主要用在經濟艙，1條毛毯以28個回收寶特瓶製成。

阿聯酋預估，到2019底，製毛毯的寶特瓶回收量累積可達8800萬個，重量相當於44架空巴A380，而1架A380重量約276噸。1060320

(中央社)