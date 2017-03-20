虛擬實境行動博物館 藝術升級

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新北市十三行水下考古虛擬實境行動列車，開進公共托老中心，變身行動博物館走入社區，讓長者輕鬆體驗博物館最新科技。鶯歌陶博館也提供免費的VR影像服務，將藝術升級。

新北市立博物館的VR行動列車首波服務的對象是樂齡族群，特別是行動不便的長者，可以在熟悉的環境，輕鬆體驗VR科技和博物館的服務。

不少長者第一次戴上VR虛擬實境裝備，仿真的海底世界，成群的魚兒在身邊環繞，伸手觸摸，魚兒還會驚慌逃跑，逗得長者們笑得合不攏嘴。

水下考古虛擬實境行動列車，不僅專車、專人將服務送到府，也貼心準備十三行文化陶罐立體拼圖、益智教具，讓民眾可觸摸十三行遺址出土仿製文物，體驗考古樂趣。即日起開放新北市公立托老中心申請，服務不容易前往博物館的客群

另外，即日起，民眾只要動動手指進入專屬網頁，即可1秒到陶博館展場，欣賞年度大展「形塑無疆－台灣當代陶藝進行式」的360度環景影像，還可透過VR眼鏡「親臨」展場，一次飽覽25名國際陶藝大師作品。

鶯歌陶瓷博物館提供免費的VR影像服務，民眾在家自備VR眼鏡，按照網頁的說明下載相關App後，就能不受時間、地域的限制欣賞國際陶藝大師、共90件的陶藝創作。

陶博館館長吳秀慈表示，陶博館目前致力於發展「數位博物館」服務，將數位科技應用在文化藝術，目前已陸續完成「台灣陶瓷數位博物館」網站改版升級，提供12檔線上展覽及近3000件典藏品的數位影像，也提供130件典藏品「3D環物影像」功能，民眾可使用電腦、手機與平板等數位裝置，多角度欣賞精美陶瓷作品。

市府文化局長林寬裕表示，水下考古虛擬實境去年11月在十三行博物館推出後，大受歡迎。市府除舉辦樂齡活動，也推出行動博物館，服務更多的長輩，照顧長者，並提供更多人體驗與感受水下考古的魅力。1060320

(中央社)