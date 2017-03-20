傳國民黨基層有「雙重黨籍」投機客

位於台北的國民黨中央黨部。(圖/本報系資料)

國民黨主席選舉即將在5月20日到來，有關人頭黨員的問題鬧得沸沸揚揚，現在更傳出有所謂的「雙重黨籍」投機客，也就是在藍營、綠營裡見縫插針的兩面黨員。

據港媒中評社訊，國民黨為解決「假黨員、真投票」的問題，準備在明天（21日）邀集六個候選人陣營開會，討論如何剔除人頭黨員。而現在也疑似有雙重黨籍的民眾在基層「待價而沽」，使得亂象叢生，這也是急待處理的狀況。

對於上述情形，國民黨中央指出，除非樁腳或當事人主動承認，否則難以查清背景。因此，要靠選務人員監督，以杜絕重覆投票或一人多投。

據了解，目前國民黨人頭黨員的疑慮的確嚴重，就該黨組發會的報告顯示，新徵黨員有集中在同一介紹人的趨勢，甚至有多人登記為同一通訊地址。

此外，比較兩個月來的「黨員投票資格表」，可以發現國民黨員增加52260人，具有投權黨員增加了151440人，其中黃復興可投票黨員數增加了25176人。暴增的數據有幾分是真？幾分是假？的確啟人疑竇！

(中時電子報)