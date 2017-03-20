宜蘭外海地震 規模4.3

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我要評比

今天上午7時48分，宜蘭外海發生芮氏規模4.8地震，最大震度是宜蘭羅東3級。

根據中央氣象局地震測報中心地震報告，這起地震震央在宜蘭縣政府東偏北24.7公里，位在東部海域，深度12.1公里。

除羅東有3級震度外，新北市三貂角、宜蘭市及花蓮和平都是1級。1060320

(中央社)