大鵬灣遊艇帆船系列活動 線上報名開跑
屏東大鵬灣遊艇帆船系列活動訂於4月8日至23日舉辦，線上報名已經開跑。
大鵬灣國家風景區表示，今年總共有5項水上活動賽事，內容包含專業的帆船橫渡小琉球、簡易操作的獨木舟趣味賽、專屬學童的創意環保船設計賽、特別的立式划槳及水上摩托車競賽。
鵬管處表示，今年大鵬灣遊艇帆船系列活動訂於4月8日至23日，也就是4月第2、3、4週的星期六、日；賽事場地除了大鵬灣濱灣公園帆船基地外，並延伸至青洲濱海遊憩區。
今年活動新增立式划槳及水上摩托車競賽，預定4月15日至16日舉行，水上摩托車競賽是國內首度舉辦。
連續進行超過10年的帆船橫渡小琉球暨繞灣賽事，4月8日至9日在帆船基地進行，預計超過200多艘帆船參賽。
活動第2、3週只要憑3張當期發票，就能擇1參加帆船等體驗活動。「2017大鵬灣遊艇帆船系列活動」相關網頁https://www.dbnsa.gov.tw/Festival-Content.aspx?lang=1&sno=030037521060320
(中央社)
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