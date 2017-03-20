春分天氣多變 養生食補重陰陽平衡

今天是二十四節氣中的春分，中醫師建議，可以多吃紅棗等養脾的甜食，還有核桃、韭菜、菠菜等，保持人體陰陽平衡。(本報資料照片)

今天是二十四節氣中的春分，意味著春天的來臨，陽光直射赤道，晝夜幾乎相等，其後陽光直射位置逐漸北移，開始晝長夜短。此時天氣多變乍暖還寒，對健康養生而言，「吃春」的重要性不亞於夏至和冬至，因肝氣旺，腎氣微，飲食方面要少吃酸和辛辣食品，同時也要注意健脾胃祛濕，保持人體陰陽平衡。

中醫師建議，在這個季節，可以多吃紅棗等養脾的甜食，還有蜂蜜、韭菜、菠菜等。此外，每週應至少補充3次堅果類食品，如核桃、花生、杏仁、桃仁等，有助於提神去燥。而在每日的午餐若適量食用燉湯，如胡蘿蔔排骨湯、白果烏雞湯等，既可補充人體在季節過渡中需要的水分，也可以增加蛋白質的攝入，有助增強抵抗力。

春季補鈣首選蔬菜，非薺菜莫屬。薺菜營養豐富，其維生素C、類胡蘿蔔素以及各種礦物質含量較高。不帶花的薺菜，鮮嫩好吃；薺菜根的藥用價值很高，食用時不應摘除；薺菜不宜久燒久煮，時間過長會破壞其營養成分，也會使顏色變黃。做薺菜時，不要加蒜、薑、料酒來調味，以免破壞薺菜本身的清香味。

中國自古有「食用香椿，不染雜病」之說，春分時節的香椿，香味濃郁，鮮嫩清脆，口感和營養都是最好的。中醫認為，香椿味苦，性寒，有清熱解毒、健胃理氣功效。

不過春食香椿要趁早，等到四月中旬之後，大部分地區香椿芽中的硝酸鹽含量都超過了世界衛生組織和聯合國糧農組織的標準。直接從樹上採摘下的新鮮香椿嫩芽，可以直接入菜。但如果從市場上買來的香椿，一定在吃之前以沸水川燙1分鐘，除去亞硝酸鹽和硝酸鹽，並保存香椿的綠色。

健胃、提神、強腎的韭菜也是春分時節值得一吃的食物。這時的韭菜嫩鮮好吃，加上胡蘿蔔素和維生素C的含量較高，葉酸和鉀含量也不錯，大量膳食纖維又能促進腸胃蠕動，預防便秘。另外，韭菜特殊的辛辣香味來自於其含有的異硫氰酸鹽，有抑菌作用。

春天是維生素B2缺乏症的多發季節，多吃些黃豆芽可有效防治維生素B2缺乏症。炒豆芽時應熱鍋快炒，避免維生素C受破壞。綠豆芽性寒，烹調時宜搭配一點薑絲中和它的寒性，再加入一點醋，還能防止維生素B1流失。

(中時電子報)