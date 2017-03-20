西部大幅回暖 吳德榮：21日白天降8度

氣象專家吳德榮表示，今天西半部白天陽光加熱、大幅回暖；明天東北風南下，伴隨有冷空氣，北台灣最低溫雖仍有15、16度，但白天氣溫變化很大，與今天相比，下降幅度達7、8度。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」表示，今天中層雲系東移，天氣好轉，西半部多雲時晴，白天陽光加熱、大幅回暖，東半部仍有局部短暫雨；明天東北風南下，伴隨有冷空氣，低溫降幅雖不大，北台灣最低溫約在攝氏15、16度，但白天氣溫變化很大，與前一天相比，下降幅度達7、8度，迎風面北部、東半部有局部雨。

吳德榮表示，22日天氣再好轉、回暖。23日另外一波東北風，氣溫下降，天氣再轉變。這波水氣很多，降雨範圍大、雨勢也較強；24日天氣又再好轉、氣溫回升。他提醒民眾，北台灣「晴暖」、「冷雨」交替頻繁，幾乎是「一日一變」，要特別注意調適。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，25日起「一日一變」的天氣型態改變；25日至27日另外一波冷空氣南下影響，週六、日天氣濕冷，下週一轉乾冷。這波冷空氣的週期已拉長，冷空氣強度也較強，但已經是模式6天之後模擬，不確定性較高， 需再持續觀察。

另外，昨晨玉山飄雪，吳德榮說，有媒體把此現象報導成「罕見」，他駁斥其正確性。他指出，因為在3月，玉山的低溫仍常在零度以下，水氣更多於冬季(12月至2月)，飄雪一點也不足為奇。1060320

(中央社)