台灣助巴拿馬興建市場 提升食安

台灣與巴拿馬雙邊合作推動「Baru市立多功能市場興建計畫」，當地時間17日舉行頒布執行令儀式。

中華民國駐巴拿馬大使劉德立應巴國總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）邀請，出席這項計畫暨當地鄉村道路整建工程等13項計畫頒布執行令儀式。儀式有巴國中央與省政官員及當地市民計約400人在場觀禮。

劉德立致詞表示，台巴這項計畫見證台巴兩國攜手開啟巴魯（Baru）市地方發展與經濟繁榮之新頁。巴魯市立多功能市場興建計畫深信可為當地消費者帶來既安全又衛生之食品，同時也將成為當地觀光與文化之重要場所。1060320

(中央社)