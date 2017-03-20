大白天被斃 墨西哥17年近百記者遇害
墨西哥1個媒體記者保護委員會今天表示，1名新聞記者今天在韋拉克魯斯（Veracruz）州1間餐廳與妻兒用餐後，離開餐廳時遭人槍殺身亡。
韋拉克魯斯州被新聞記者團體認為是墨國境內對記者最危險的地區之一。
法新社報導，死者身分確認為卡布瑞拉（Ricardo Monlui Cabrera）。墨國的國家關懷與保護記者委員會（State Commission for the Care and Protection of Journalists）執行秘書莫拉萊斯（Jorge Morales）告訴法新社，死者的家人均未受傷。該委員會是2012年韋州在數月內共有9名記者遭謀殺後所成立的單位。
卡布瑞拉是一個地方商務報紙「政治報」（El Politico）的主筆，負責地方政策與製糖甘蔗產業的專欄。
一名接近地方檢察官辦公室的消息來源表示，卡布瑞拉與家人獲邀到揚加（Yanga）鎮上一間受歡迎的餐廳共進早餐。不願具名的消息來源指出，當被害人準備回到車上時，另一部車停下，並至少有2名槍手開火，卡布瑞拉遺體就倒臥在柏油路上。
無國界記者組織（Reporters Without Borders）今年2月報告，墨西哥現已是拉丁美洲對記者工作最危險的國家，從2000到2016年已有99名媒體工作者被殺，韋拉克魯斯地區就有19人遇害，堪稱最危險地區。（譯者：中央社陳亦偉）1060320
(中央社)
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