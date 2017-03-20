WBC》對戰兩大聯盟球隊 日本隊全敗收場

牧田和久此役提前於第8局上陣。(美聯社資料照)

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日本隊在經典賽前兩輪，接連擊敗荷蘭、古巴等強敵，帶著全勝佳績挺進四強，然而進到熱身賽，他們卻像換了一隊似的狀況低迷，繼昨天輸給上屆世界大賽冠軍小熊後，20日再度對決道奇，9下還以1分領先，未料，松井裕樹卻提汽油桶上陣，最後遭道奇逆轉。

前場對小熊，總教練小久保裕紀讓山田哲人等幾名主力休息，火力下滑在所難免。此役捕手改由炭谷銀仁朗上陣，較大變動是6棒坂本勇人與3棒青木宣親棒次對調，其他主力幾乎全數上陣；不過對決道奇的投手群卻討不到便宜，第一輪僅4棒筒香嘉智及9棒炭谷敲安，炭谷上壘後還遭牽制出局，攻勢不順1分未得。

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反觀道奇則在4下，率先從日本隊先發投手武田翔太手中連敲兩安，首開紀錄打進取得1分領先；不過武田此役表現不差，雖然挨了5安，但4局投球中也僅失掉這1分。武田退場後，接手的岡田俊哉、秋吉亮、平野佳壽，5到7局未再讓道奇打者攻下分數。

投手表現精采，日本隊打者也展開反攻。5上面對春訓4戰僅失1分的道奇小將戴頓(Grant Dayton)，7棒鈴木誠也先選到保送，接著又快腿盜上二壘；受到影響的戴頓，面對8棒田中廣輔又投出暴投，讓日本無人出局就進占一三壘，接著炭谷再打出游擊滾地球追平比分。

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僅僅追平，日本隊自然不會滿足，6上筒香一上場就掃出左外野二壘安打帶動攻勢，再靠5棒中田翔的中外野平飛安打，跑回日本超前的1分。後來居上的日本隊，此役8局就推出牧田和久上陣，9下則交給松井關門，孰料他投出兩保送後，2出局時沒頂住壓力，遭3A的迪克生(O’Koyea Dickson)打出再見二壘安打。

兩場比賽看下來，日本隊進攻與前兩輪一樣，大多仰賴單局的攻勢搶分，較少出現局局有攻勢的情況；但面對投手戰力比荷蘭、古巴高上一階的美國隊，想一口氣搶下多分的機會不大，可能讓得分更加困難。因此，投手群能否頂住壓力，會是一個決勝關鍵；對他們而言，好消息是主戰幾名牛棚投手，狀況都尚屬穩定。

(中時電子報)