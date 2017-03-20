賈靜雯遭酸消費女兒 前夫孫志浩竟回3個讚
藝人賈靜雯18日順利生下三女兒「Bobo」，同時間前夫孫志浩也曬天倫樂，秀出梧桐妹寫給他的生日賀卡，不過卻被質疑時機點巧合，有網友幫他說話，認為賈靜雯不也消費女兒炒作，沒想到孫志浩回覆3個「讚」的貼圖，引起粉絲不滿，怒嗆他沒風度，他也反擊和網友對罵起來。
賈靜雯生下三胎後，孫志浩也開心曬出梧桐妹寫的賀卡，祝福爸爸「遇見今生最棒的女孩」，要他好好珍惜，網友見了多稱讚賈靜雯教女有方，卻質疑孫志浩發文時機點敏感，有網友幫他說話，「賈靜雯不也消費女兒，沒有女兒誰記得她」。
想不到孫志浩竟回覆此網友留言，PO出3個「讚」的貼圖，讓網友相當不滿，紛紛幫賈靜雯說話，認為他沒有親眼所見，就拿新聞來說嘴，孫志浩也趁機替自己說話：「那新聞說家暴就家暴嗎？請問你有親眼看到嗎？」網友再問他是否認家暴嗎？他又回「我只不過用您自己的邏輯來回應」，沒有正面回應，但他點讚黑前妻的微博，讓網友相當不滿。
(中時電子報)
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