賈靜雯遭酸消費女兒 前夫孫志浩竟回3個讚

賈靜雯和前夫孫志浩現都各自有美滿家庭。(圖／本報系資料照)

孫志浩點讚黑賈靜雯評論。(圖／翻攝自微博)

孫志浩和網友對嗆。(圖／翻攝自孫志浩微博)

藝人賈靜雯18日順利生下三女兒「Bobo」，同時間前夫孫志浩也曬天倫樂，秀出梧桐妹寫給他的生日賀卡，不過卻被質疑時機點巧合，有網友幫他說話，認為賈靜雯不也消費女兒炒作，沒想到孫志浩回覆3個「讚」的貼圖，引起粉絲不滿，怒嗆他沒風度，他也反擊和網友對罵起來。

賈靜雯生下三胎後，孫志浩也開心曬出梧桐妹寫的賀卡，祝福爸爸「遇見今生最棒的女孩」，要他好好珍惜，網友見了多稱讚賈靜雯教女有方，卻質疑孫志浩發文時機點敏感，有網友幫他說話，「賈靜雯不也消費女兒，沒有女兒誰記得她」。

想不到孫志浩竟回覆此網友留言，PO出3個「讚」的貼圖，讓網友相當不滿，紛紛幫賈靜雯說話，認為他沒有親眼所見，就拿新聞來說嘴，孫志浩也趁機替自己說話：「那新聞說家暴就家暴嗎？請問你有親眼看到嗎？」網友再問他是否認家暴嗎？他又回「我只不過用您自己的邏輯來回應」，沒有正面回應，但他點讚黑前妻的微博，讓網友相當不滿。

(中時電子報)