李永得飆臨檢 李明賢反諷：那個政黨新戒嚴

客委會主委李永得（黃外套者）19日下午與友人（提紙袋者）在台北轉運站，被北市警保安大隊認為形跡可疑盤查，李與友人認為警方此舉侵害人權、違憲，拒絕配合（圖／胡欣男翻攝）

客家委員會主委李永得（本報資料照）

客委會主委李永得昨天在臉書貼文表示，他在路上碰到5、6個警察，竟遭攔下查證件，直呼「台北市什麼時候變成警察國家？太離譜了吧！」。國民黨文傳會副主委李明賢今日亦PO文回應，指「是那個政黨說要立《保防法》、《反滲透法》？到時候不只在超商被臨檢，恐怕在家裡睡覺都會被抓走，這才是真正的新戒嚴。」

李明賢PO文直批民進黨正積極籌設《保防法》、《反滲透法》，這才是真正的新戒嚴。網友同聲呼應，指客委會主委李永得「别以為是民進黨徒就可以頤指氣使員警，一視同仁才知道自己立了惡法」、「民進黨查扣國民黨的黨產，直接扣上不當的罪名，比警察臨檢更惡質，還好意思說嘴?」

李永得反彈，台北市警察局將派督察室檢視當初的盤查過程，是否有過當或違反警察職權行使法。小員警可能又要倒楣了，網友大嘆可「憐這幾名員警，前途(無亮)啊！」

(中時電子報)