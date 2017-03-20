春分晝夜一樣長 天氣變化大

今天是24節氣中的春分，白天和夜晚時間一樣長，春分時節天氣變化大，中央氣象局預報，這週氣溫和晴雨，幾乎是一天一變。

春分代表陽光直射赤道上方，地球上南北半球受光相等，白天和夜晚的時間一樣長，都是12小時；不過，春分時節天氣變化大，氣溫不穩定。

氣象局指出，今天東北季風減弱，白天各地是多雲到晴天氣，白天溫度都可達攝氏25度以上，中南部可達28度到30度。

不過，晚上又有鋒面接近，明天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼並有短暫雨，北部高溫最多降7度，22日東北季風減弱，降雨減緩氣溫回升。

23日至26日，又有另一波鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣再轉涼；北部及東半部地區有短暫雨，南部地區及中部山區有局部短暫雨。1060320

(中央社)