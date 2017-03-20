中南部空氣品質呈橘色提醒 敏感族注意

今天早上中南部及金門地區空氣品質指標（AQI）呈橘色提醒，敏感族群應特別注意。

根據環保署空氣品質監測網截至早上8時40分的觀測資料，金門及中部地區的埔里、南投、竹山測站、雲嘉南所有測站、高屏地區的美濃、橋頭、楠梓、仁武、左營、前金、屏東測站呈現橘色提醒。

環保署提醒位於橘色提醒地區的民眾，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩；有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應該考慮減少戶外活動。1060320

(中央社)