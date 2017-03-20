高雄蓮池潭釣除外來魚類 魚池鄉派員南下取經
強勢外來魚種入侵，高雄蓮池潭昨天辦船釣擬餌賽移除，水族生態同樣飽受衝擊的魚池鄉日月潭，鄉公所與區漁會派員專程南下，觀摩擬餌釣除中大型掠食性魚類的可行性，以及生態環境教育等周邊配套效益；取經之行，豐收滿滿。
魚池鄉公所由觀光課長巫玟賢、農經課漁業承辦人蔡麗艷會同日月潭區漁會祕書謝明慧、張佳倖等專程南下觀摩「2017蓮潭清除外來種魚類執行作業暨高雄國際淡水船釣擬餌熱身賽」戰況。
該賽事由主辦與企畫單位中華會展貿易促進會、方舒路亞擬餌釣推廣中心，安排小船供40名台灣及國際選手以擬餌釣除掠食性外來魚種。
潭岸場邊另辦親子彩繪、拋竿技巧指導等周邊活動；中午時分，選手紛紛上岸展示成果，總共釣獲紅魔鬼、泰國鱧魚、魚虎、琵琶魚、螯蝦等10種外來魚類，其中魚虎數量最多讓人憂心，而重達8台斤半的七星飛刀引人矚目目。
活動策畫人邱俊方、選手方文峰說，所有上鉤的外來種魚類全公開擺在現場展示，讓所有到蓮池潭旅遊、散步的遊客或在地民眾，直接目擊潭中水族生態，已完完全全被外來的不速之客所盤據。
過程中，高雄市議員陳玫娟、邱俊憲都到場。他們表示，包括蓮池潭與日月潭，外來入侵種魚類氾濫情況已相當嚴重，除了移除，更重要的是教育與觀念。魚池鄉長陳錦倫表示，蓮池潭經驗值得學習參考，日月潭萬人泳渡活動前將評估試辦擬餌釣。
(中時)
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