律師心痛揭密！火燒車時保羅沃克還活著

保羅沃克的死讓許多影迷至今仍相當難過。（圖／美聯社）

《玩命關頭》系列男星保羅沃克2013年時因為搭乘友人駕駛的保時捷發生車禍，最後車子撞上路樹，駕駛好友當場死亡，保羅沃克則是因為逃生不及遭燒死。而近來律師更是上節目揭密調查結果，心痛透露保羅沃克在車禍發生當下，其實還活著，可卻因被安全帶卡住而逃生不及。

律師克雷格麥可蘭近來上節目揭露保羅沃克車禍的調查報告，透露車禍起火的當下他其實還活著，只是他被安全帶卡死，人就被困在座位和引擎、油槽中間，最後保羅沃克因為逃生不及遭到活活燒死。

先前保羅沃克的家人就曾出面指控保時捷設計不良，雙方還打了官司。如今又有律師揭發安全帶問題，讓不少影迷都相當心痛。只是保羅沃克的車禍，最初也傳出是因賽車才會出事，但警方最後否認此傳聞，但有目擊證人在節目上表示「知道自己看到什麼」，暗指警方疑似隱瞞真相。

(中時電子報)