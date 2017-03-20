張小月：繼續推動兩岸協議監督條例完成
陸委會主委張小月今（20）日赴立法院進行「兩岸經貿未來發展」專題報告。本週三立法院內政委員會將排案審查「兩岸協議監督條例」草案，對此張小月稱，陸委會對此態度維持不變，將繼續推動該條例完成立法。
針對未來兩岸經貿發展，張小月報告時稱觀察重點有3，分別是陸方片面政策措施之影響；持續觀察中國政治、經濟情勢發展；川普經貿新政對區域、中國經濟及兩岸經貿影響。
至於陸委會後續在兩岸經貿發展的工作，張小月稱，將持續向陸方表達善意，希望雙方務實商談兩岸經貿議題。其次，將因應因情勢變化，穩健推動兩岸經貿政策。第三，將持續推動兩岸協議監督條例完成立法。第四，強化聯繫與輔導服務，持續做為台商堅強後盾。
張小月表示，今年國際及兩岸情勢都會面臨更多挑戰。1月美國總統川普上任後，已陸續公布相關政策，加上中國今年秋天將召開「十九大」展開各項布局，這些都將影響未來美中台三邊關係和兩岸關係。張小月稱，未來陸委會也會持續加強與相關部會密切合作，掌握最新發展，維持兩岸關係和平穩定發展。
(工商)
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