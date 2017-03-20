川普打算投入重金研發第六代戰機
隨著F-35逐步量產到各個國家，美國空軍也開始在設想下一代戰鬥機，並且形成計畫草案，稱為「下世代空優戰機」(Next Generation Air Dominance,NGAD)。據稱川普大力支持這項研發計劃，建議NGAD的研發費用從2100萬美元提高到1.68億美元，足足暴增8倍之多。
大眾機械(Popular Mechanics)報導，川普的建議是以請求的形式，希望加入2017年的年度預算，不過通過的可能性幾乎是零，因為這需要取消預算控制法案（BCA）的上限，至少在參議院需要60票才有可能，目前共和黨是52席，而且共和黨也可能有不同意見。然而，即使NGAD沒有增加到8倍那麼多，白宮也有足夠的權力為NGAD增加資源，也表示美國空軍將有機會增快研發第六代戰機的進度。
關於第六代戰機會是什麼模樣？目前還沒有定論，細節也還沒有呈現，波音公司(Boeng)、洛克希德·馬丁公司(Lockheed Martin)的臭鼬團隊(SkunkWorks)和諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman)都有提出各自的第六代戰鬥機概念草案，諾馬團隊甚至在去年超級盃時的廣告中，以電腦動畫的形式勾勒未來戰機的模樣。從各個大廠的研發草案來看，大多數的都徹底取消垂直尾翼，變成類似飛行翼的結構，這代表未來戰機仍然繼續加強雷達匿蹤效果。除此之外，自動操控和自我修復的控制系統也在各廠的報告書中提到，表示第六代戰機也可能是無人機。
也有一種看法認為，第六代戰機上還有其他突破性的科技變革，比如雷射武器，戰機會用雷射來攻擊，或是抵禦來襲的飛彈，引擎所用的燃料可能也會不同，從現行的航空汽油改成天然氣或是液態氫，以符合環保標準，不過這些都屬於猜測，具體成果還要等到原形機問世後才能確認，第六代戰機可能會在2030年後才會問世。
(中時電子報)
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