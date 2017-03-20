李永得協尋解圍男 邱議瑩消遣還好是男士

客委會主委李永得遭警方盤查，他今天在臉書協尋解圍的男士。妻子、民進黨立委邱議瑩在下方留言說，幸好是男士，「假日與女性友人穿著夾腳拖上超商？？？你的下場可能更慘喔……嘿嘿」。

李永得昨天下午在台北轉運站一樓大廳的便利超商前，遭到4名保安警察大隊第五中隊員警攔查。他事後在臉書說，「只不過去超商買東西，居然被警察叫住要查證件，台北已經成為警察國家？」

由於當時有一位男性出面打抱不平，李永得上午在臉書感謝這位不相識的公民適時挺身而出，「不但幫我解圍，而且給員警上了寶貴一課」。

他說，「我也想知道他是誰（警方誤認他是我的同夥），好當面向他致敬感謝」。

李永得在臉書發文後，許多友人按讚，他的妻子邱議瑩也來按讚外，並在下方留言說，「 幸好是男士！如果是女性……假日與女性友人穿著夾腳拖上超商？？？你的下場可能更慘喔……嘿嘿」。1060320

(中央社)