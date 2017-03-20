新北三重成功路下陷 中興橋往北市改道

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新北市三重區成功路108巷口昨晚突然下陷。市府20日表示，為緊急搶修，將封閉成功路往台北市方向一個車道，請要利用中興橋前往台北市的民眾，及早規劃改道，以免影響通勤。（工務局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年3月20日

新北市三重區成功路108巷口昨晚突然下陷。市府今天表示，為緊急搶修，將封閉成功路往台北市方向一個車道，請要利用中興橋前往台北市的民眾，及早規劃改道，以免影響通勤。

新北市政府養工處今天上午表示，新北市市三重區成功路108巷口，昨天晚上發生路面坍塌將近20公分意外，大約有一個長10公尺、寬8公尺的面積，影響整個成功路108巷以及成功路上一線車道。

市府養工處已緊急調派工班搶修，現場發現汙水管滲漏，至於是否為滲漏造成路基淘空，還要進一步釐清。養工處雖漏夜施工，仍未能搶通。 1060320

(中央社)