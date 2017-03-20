今日畫會畫展 港區藝術中心展出

我要評比

台中市港區藝術中心即日起至4月9日辦理「2017今日風華：今日畫會今日畫展」，展覽作品以多元媒材、形式與風格呈現。

港區藝術中心表示，今日畫會1959年於李石樵畫室成立，早期以李石樵為精神指標，是台灣藝壇中極具傳統與重量的藝術團體。

畫會成員來自台、法、美、日、德、澳、加等不同藝術背景，崇尚自由、真實、進取的畫風，賦予作品更多元的創造能量，由於加入的新成員畫風多元，帶動現代藝術發展。

今日畫會致力推展國際藝術交流，對台灣當代藝術「文化薪傳」具指標性意義，同時積極參與台灣當代藝術的發展與全民美育的推廣，將藝術創作視為深耕本土，展望國際與開創未來契機。

此次展覽媒材包括油畫、壓克力、水彩、版畫與複合媒材，題材有抽象與寫實，從山色至海崖；從外在至心靈，豐富內容將讓觀眾目不暇給。

台中市港區藝術中心主任郭恬氳表示，今日畫會復會10週年的巡迴展自港區藝術中心起跑，匯集台灣中壯輩藝術菁英的作品，相當精彩，歡迎大家有空來欣賞。1060320

(中央社)