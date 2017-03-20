陸委會：105年兩岸貿易額減0.7%
陸委會今天表示，105年兩岸貿易金額較104年度略減0.7%，受中國大陸投資成本增加影響，台灣去年對陸投資金額減少約1成多，大陸對台投資金額則增加1.5%。
人員往來方面，陸委會表示，中國大陸人民去年來台人次約347.3萬人次，較104年同期減少16.2%；由於陸方尚未公布去年度下半年統計數據，目前已知台灣去年上半年赴陸旅遊人數逾279萬人次，較104年同期增加5.8%。
立法院內政委員會20日邀請行政院大陸委員會主任委員張小月、經濟部次長楊偉甫、國家發展委員會副主委高仙桂等人就「兩岸經貿未來發展」專題報告，並備質詢。
根據陸委會送至立法院的報告指出，105年兩岸貿易金額為1179億美元，較104年同期減少0.7%；其中，台灣對中國大陸出口金額約739億美元，成長0.6%，台灣自中國大陸進口金額約440億美元，減少2.8%。
陸委會表示，105年核准台商赴陸投資約323件，投資金額為96.7億美元，較104年減少11.8%。去年核准陸資來台投資158件，投資金額共約2億4763億美元，較104年增加1.5%。
陸委會報告指出，去年政黨輪替後，陸方以非經濟因素片面緊縮陸客來台，採取藍綠縣市區隔對待；此外，受到陸方設置政治前提影響，兩岸目前各項經貿協議工作會議多無法召開，但聯繫窗口大致正常運作，持續交換及通報資訊。
陸委會表示，兩岸經貿為兩岸和平發展的基石，希望雙方可以優先商談經貿議題，增進雙方經濟發展，造福兩岸民眾。
報告最後提到，美國總統川普上任後各項新政上路，中共也正為年底的第十九次全國代表大會（中共19大）佈局，國際與兩岸情勢面臨更多挑戰，陸委會將持續掌握情勢，研議因應策略。1060320
(中央社)
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