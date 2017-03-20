印地安泉網賽 維辛尼娜扳倒同胞封后

俄羅斯網球女將維辛尼娜今天在印地安泉名人賽女單決賽苦戰3盤後，以6比7（6/8）、7比5、6比4擊敗同胞庫茲妮佐娃，摘下冠軍。

法新社報導，首度打進「超強賽」等級決賽、世界排名15的維辛尼娜（Elena Vesnina），鏖戰3小時1分鐘才擊敗世界排名第8、大滿貫賽雙冠王的庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova）。

30歲的維辛尼娜去年曾在印地安泉賽會外賽首輪吞敗，她今年實力爆發，決賽前還曾淘汰即將成為世界球后的德國好手柯貝（Angelique Kerber）與7度抱回大滿貫冠軍的大威廉絲（Venus Williams）。

與前2盤類似，雙方第3盤相互破發多次，在長達9局的塵戰中，庫茲妮佐娃先是救回4個破發點，但維辛尼娜隨後在第5局以凌厲發球反轉局面，最後奪得冠軍。

維辛尼娜去年崛起後戰績直上，她去年曾打進溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）4強，對雙打賽事也不陌生，曾在里約奧運與搭檔摘下女雙金牌。（譯者：中央社周莉芳）1060320

(中央社)