精品香水不敗！髮香成為市場新星
個性香氛崛起，撼動香氛市場，唯有經典不敗的香氛品牌持續成長2成，精品香氛業者私下表示，香氛是品牌精神與命脈，除了不斷升級發表新款，也嘗試不同的可能，像是髮香噴霧，業績幾乎追上精品香水。
髮香市場幾乎是精品香水的天下，Miu Miu、迪奧都以經典瓶身發表小ml數的髮香噴霧，承襲經典加上價格比香水再親民一點，也成為精品香水的入門款，就連Jo Malone London也看好髮香市場，5月將發表新香「星玉蘭」，這次除了香水，更首度發表髮香噴霧，再度搶食精品香氛市場。
Jo Malone London星玉蘭香氛加上白色花瓣點綴瓶身，造型跟向來以花瓣為經典設計的Marc Jacobs小雛菊系列有幾分神似，但無法撼動Marc Jacobs雛菊系列在香水迷心中的地位，新款限量香氛「小親親」穿上桃色春裝；迪奧新款J’ADORE香氛更直接塑身，瓶身比過往纖細，展現窈窕的瓶身曲線，ANNA SUI愛在巴黎淡香水則訴諸愛情，用設計師ANNA SUI最愛的粉紅玫瑰，打造屬於愛情，屬於巴黎的浪漫香氛。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。