精品香水不敗！髮香成為市場新星

迪奧J'adore髮香噴霧。（迪奧提供）

迪奧J’ADORE IN JOY愉悅淡香水。（迪奧提供）

ANNA SUI愛在巴黎淡香水。（ANNA SUI提供）

Marc Jacobs小雛菊小親親。（Marc Jacobs提供）

Miu Miu春日花園淡香精。（Miu Miu提供）

個性香氛崛起，撼動香氛市場，唯有經典不敗的香氛品牌持續成長2成，精品香氛業者私下表示，香氛是品牌精神與命脈，除了不斷升級發表新款，也嘗試不同的可能，像是髮香噴霧，業績幾乎追上精品香水。

髮香市場幾乎是精品香水的天下，Miu Miu、迪奧都以經典瓶身發表小ml數的髮香噴霧，承襲經典加上價格比香水再親民一點，也成為精品香水的入門款，就連Jo Malone London也看好髮香市場，5月將發表新香「星玉蘭」，這次除了香水，更首度發表髮香噴霧，再度搶食精品香氛市場。

Jo Malone London星玉蘭香氛加上白色花瓣點綴瓶身，造型跟向來以花瓣為經典設計的Marc Jacobs小雛菊系列有幾分神似，但無法撼動Marc Jacobs雛菊系列在香水迷心中的地位，新款限量香氛「小親親」穿上桃色春裝；迪奧新款J’ADORE香氛更直接塑身，瓶身比過往纖細，展現窈窕的瓶身曲線，ANNA SUI愛在巴黎淡香水則訴諸愛情，用設計師ANNA SUI最愛的粉紅玫瑰，打造屬於愛情，屬於巴黎的浪漫香氛。

(中時)