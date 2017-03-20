衛福部調查3藥品 確定沒有偽藥

衛福部長陳時中今天在立法院進行「食安五環，藥品履歷建置計畫」專案報告，指出，日前爆出也有偽藥風波的「力清之」、「維妥力」和「佳糖維」三項藥品，已經完成全國市面抽驗，捷至3月17日，已全數完成，共檢驗451件，調查結果指出，三項藥品的成分和含量都和原廠規格相符，沒有偽藥。

(中時)