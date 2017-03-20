WBC》阿契剛準備好歸隊 美國隊卻說「不需要了」
光芒王牌阿契(Chris Archer)首戰投完哥倫比亞後，就不曾再代表美國隊出賽，而是回到光芒繼續春訓，原本美國隊進四強後，他都買好機票準備歸隊，不過教練團卻粉碎了他續戰的美夢，美媒20日報導，他稍早在個人推特表示，已收到球隊「最後一輪不需要他」的訊息，僅投1場就結束經典賽之旅。
賽前就期待參加經典賽的阿契，僅在美國隊第一場對決哥倫比亞先發出賽，投了4局完全比賽後，為與光芒的協議自請下場，隨後到場邊補足球數後，就未在其他場比賽亮相。據《FoxSports》記者羅森索(Ken Rosenthal)報導，在美國隊打進四強後，他滿心期待著能歸隊，如今卻只能在電視機前看「美日大戰」。
「我不知道發生了什麼事，也許他們是覺得有更好的選擇」突然收到消息，讓阿契相當錯愕，卻也只能無奈透過推特抒發心情，「代表我的國家出賽，是一個充滿驚奇的時刻，很希望我能再次拿著球為國效力，但一切不是我能決定的。」美國隊同時送回左投史麥利(Drew Smyly)，並補進巨人終結者米蘭辛(Mark Melancon)
光芒總教練凱許(Kevin Cash)表示，他是在早上5點半左右，收到阿契傳來不用參賽的訊息，還不清楚詳細情形，「不過我們很高興他能留下，並繼續按照我們最初討論的計劃進行。阿契有一個很好的春訓，無論他在哪、有沒有投球，我們希望他留下。」如此看來阿契遭捨棄，光芒的干預恐怕會是其中一個主因。
(中時電子報)
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