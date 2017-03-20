李永得質疑警盤查 引發網友論戰

我要評比

客家委員會主任委員李永得質疑被警盤查，大批網友前往留言，有人表態支持李永得，認為警察濫用職權，但也有人認為警方只是依法行政。

李永得昨天下午遭警方盤查，事後在社群網站臉書（facebook）質疑「太離譜」，只不過是要去超商買個東西，卻被5、6名警察叫住，要求出示證件。

這則貼文吸引大批網友前往留言，不少人說，警察是依法行政。

網友留言說，「不能盤查，那請問還要警察幹嘛？」、「以後警察不能盤察任何可疑的人了」。

不過，也有網友表態支持李永得，「見怪不怪，台灣警察態度一向不佳」。1030320

(中央社)