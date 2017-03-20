嘉義國際藝術紀錄影展 震撼新視野

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2017嘉義國際藝術紀錄影展活動，自即日起至4月2日，週五至週日於嘉義市立博物館1F放映室播放影片，教育推廣放映場次於承億小鎮慢讀和萬國戲院巡迴放映，皆免費入場。

嘉義市文化局今天表示，嘉義市從2014年起舉辦首屆的「嘉義國際藝術紀錄影展」，主要以藝術紀錄片為主軸，拓展城市國際視野。

文化局指出，今年影展延續往年深掘各國藝術文化、關懷藝術與社會發展的理念，以「內心寶藏」為主題，今年活動期間，將放映49部國內外藝術紀錄片。

嘉義影展今年除了在嘉義市立博物館播映之外，更擴大舉辦6場教育推廣放映場次，於市區的承億小鎮慢讀和嘉義縣大林的萬國戲院播映，期待吸引更多影迷與藝術工作者交流。

文化局說，2017嘉義國際藝術紀錄影展活動詳情，可至活動網站（http://www.chiayifestival.com/）與活動官方臉書「嘉義國際藝術紀錄影展」查詢。1060320

(中央社)