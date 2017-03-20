小英政府出手教訓張志軍？網諷：今年最狂笑話
蔡政府上台後兩岸關係急凍，從去年底就有台媒報導大陸國台辦主任張志軍因連續誤判情勢，將被撤換消息。日前有台灣「決策高層」透過媒體點名批判大陸國台辦主任張志軍，有台媒再度報導小英政府出手教訓太超過的張志軍，網友諷「今年最狂笑話!」並呼喊行政院政務委員唐鳳「假新聞要不要處理?」
大陸國台辦主任張志軍6日稱「台獨之路盡頭就是統一」，7日有台灣「決策高層」透過媒體批評張「對台灣出言恐嚇、充滿惡意」，指兩岸關係沒起色是張志軍作梗，「難怪傳聞要遭到撤換」。
《上報》日前再度報導張志軍去職傳聞，並指大陸「從未點名批判『蔡英文』，顯示北京對蔡英文仍保有一定期待和空間」，《自由時報》引述報導後，撰寫「張志軍太超過 傳小英政府出手教訓他…」新聞，認為從張志軍去職傳聞，探出兩岸的「善意互動」。
臉書粉絲頁「你這麼好騙，你家裡人知道嗎？」轉貼相關新聞認為「嘩！小英政府比中南海還大！說教訓誰就教訓誰！反攻大陸指日可待呀！」
對於小英政府能超越大陸國家主席習近平，影響國台辦人事。網友也紛紛留言「殲滅計畫: 1. 找出張志軍的銅像 2. 噴漆 3. 砍頭」、「說個笑話，聽說政府要打擊假新聞！」、「直接教訓習大大不是更有效果?」、「夜郎自大」、「 唐鳳，這算不算假新聞？」、「笑死人了..肚子好痛喔⋯⋯！」、「人民的生計都不重要了？教訓別人比較重要？」、「真是狂呀~~應該是上星期狂新聞第一名喔」、「標準義和團式新聞」、「今年最狂笑話!」
(中時電子報)
文章來源：你這麼好騙，你家裡人知道嗎？
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