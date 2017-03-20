艾爾段批德是納粹 德國：太超過
土耳其總統艾爾段指控德國總理梅克爾（Angela Merkel）在日益升溫的外交齟齬中，使出「納粹伎倆」，德國今天氣憤地警告他太超過了。
法新社報導，土耳其和歐盟陷入一場爆炸性的危機，恐損害土耳其爭取加入歐盟。在土耳其4月16日舉行公投擴大艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）職權之前，雙方緊張關係繼續升溫。
德國當局和歐盟其他成員國抵制某些土耳其部長入境為公投拉票，引發土耳其強人艾爾段的激烈反應，甚至說納粹德國精神在歐洲肆虐。
艾爾段今天在電視轉播的演講中說：「當我們叫他們是納粹時，他們（歐洲）會不舒服，他們團結在一起，尤其是梅克爾。」
艾爾段用土耳其語中較不正式的「你」來稱呼梅克爾。他說：「但你現在使出的就是納粹技倆。」
他說：「此舉是針對誰？是針對我在德國的土耳其公民兄弟，以及我的部長兄弟。」他接著說，這些部長原計畫在歐洲舉行爭取土國僑民在公投中投下贊成票的造勢大會。
德國外交部長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）譴責艾爾段，認為他的評論「令人震驚」。
他告訴「帕紹新聞報」（Passauer Neue Presse）：「我們寬容但我們不笨。這就是為什麼我要讓土耳其外長非常清楚地知道，這已經超越界線了。」（譯者：中央社陳昱婷）1060320
(中央社)
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