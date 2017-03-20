美中強調「一中原則」 張小月：不應將台灣做為籌碼

對於美中兩國再度表態「一中原則」，加上未來美中兩國領導人的「川習會」是否會影響台灣權益，今日赴立法院備詢的陸委會主委張小月表示，當涉及兩岸關係時，不應該將台灣做為籌碼，台灣從來就不應該做為棋子。她並呼籲美國要履行對台灣的承諾，也就是遵守台灣關係法和六項保證；她也呼籲中國大陸，兩岸雖有不同的意見和立場，但要繼續溝通對話，如此才能維持亞太的和平穩定。

(工商)