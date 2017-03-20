求偶唱「瓜瓜」！蛙蛙「春吶」嗨翻天
夜深人靜時，「呱呱呱」響不停！來聽聽看屬於大自然春天的聲音吧！嚮往「春吶」歡樂氣氛，卻又不想塞在國道，或煩惱訂不到房的民眾，可以有個另類選擇！每年春天固定登場的「淺山音樂會-春吶泡泡趴」已經熱鬧展開！
因為台灣大部分的蛙類都在春、夏季節繁殖，每到了交配期，蛙類們就會傾巢而出，成群遷移到水域，舉凡農田菜園、溪流湖泊、公園綠蔭…甚至是社區池塘，都可以聽得到、或看得到牠們的蹤跡。
隨著夜幕低垂，雄蛙們會開始賣力地鳴叫歌唱專屬曲目，期望獲得雌蛙的青睞。此起彼落、源源不絕的鳴叫聲，只要您有幸親臨現場，簡直就如同置身熱鬧非凡的「春吶」音樂季一般。
蛙類是相當害羞的動物，也是偽裝隱身的佼佼者，平時牠們會安靜地躲在石縫、草根或是樹上，即便睜大眼睛好好來個地毯式搜索，想要找到牠們就近觀察，仍舊是難度極高的大挑戰。
但只要到了繁殖季節，牠們就會大量群聚在水域附近，努力鳴唱出宏亮壯闊的求偶叫聲，此時，你只需要聽聲辨位，循著聲音的方向，就有機會找到牠們的可愛身影。
台灣的原生蛙類多達三十餘種，每一種都有牠們獨特的外觀、習性與鳴叫聲，繁殖的季節也略有不同，有些種類喜歡稍帶寒意的秋冬，有些則偏愛回暖的春夏交際，也有一年到頭都很活躍的種類。
其中負責叫醒萬物，迎接春天的蛙類們，常見的有貢德氏赤蛙、澤蛙、小雨蛙、金線蛙及黑框蟾蜍等。如同年輕氣盛的青少年一樣，蛙類的活動時間主要在夜間，常出沒於陰暗且潮濕的地方，這些地方也比較容易觀察到掠食動物蛇類的出沒，所以賞蛙愛好者都需要特別小心留意！
每到春夏季節便會相約一同開趴尋找伴侶的蛙類們，依照不同繁殖需求各自尋找適合的環境地點，例如生性隱密，個性極為害羞，叫聲卻如同狗叫般「苟、苟、苟」單音的貢德氏赤蛙。
有合唱團之稱會發出具節奏感「ㄎㄧˊㄎㄧˊ」的小雨蛙；以及鳴聲響亮，時高時低且連續數十個「嘓嘓—…」或「嘓ㄎㄧ…」的澤蛙，牠們都偏愛靜態水域，如池塘的水草間、稻田抑或草澤邊。
也有叫聲如同鳥叫般「啾…」單音的斯文豪氏赤蛙、叫聲是細碎「嘓、嘓…」或粗聲「嘎…」的腹斑蛙等，喜歡出沒在流動水體附近，如溪流、路邊水溝旁、樹林中等處的蛙類。
在高樓林立的都市中，便捷的交通與快速的工作節奏，同步挾帶了繁忙緊迫的生活氛圍。隨著環境保護意識的抬頭，就在我們的週遭，即便是一座公園、池塘，鄰近的田園綠蔭…，都可能蘊藏著無數的自然驚奇，等待我們去發掘賞味。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範