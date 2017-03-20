求偶唱「瓜瓜」！蛙蛙「春吶」嗨翻天

生性隱密，個性極為害羞，叫聲卻如同狗叫般「苟、苟、苟」單音的貢德氏赤蛙。（台北市立動物園提供）

夜深人靜時，「呱呱呱」響不停！來聽聽看屬於大自然春天的聲音吧！嚮往「春吶」歡樂氣氛，卻又不想塞在國道，或煩惱訂不到房的民眾，可以有個另類選擇！每年春天固定登場的「淺山音樂會-春吶泡泡趴」已經熱鬧展開！

因為台灣大部分的蛙類都在春、夏季節繁殖，每到了交配期，蛙類們就會傾巢而出，成群遷移到水域，舉凡農田菜園、溪流湖泊、公園綠蔭…甚至是社區池塘，都可以聽得到、或看得到牠們的蹤跡。

在春、夏季節繁殖，每到了交配期，蛙類們就會傾巢而出，成群遷移到水域的「莫氏樹蛙」。（台北市立動物園提供）

隨著夜幕低垂，雄蛙們會開始賣力地鳴叫歌唱專屬曲目，期望獲得雌蛙的青睞。此起彼落、源源不絕的鳴叫聲，只要您有幸親臨現場，簡直就如同置身熱鬧非凡的「春吶」音樂季一般。

蛙類是相當害羞的動物，也是偽裝隱身的佼佼者，平時牠們會安靜地躲在石縫、草根或是樹上，即便睜大眼睛好好來個地毯式搜索，想要找到牠們就近觀察，仍舊是難度極高的大挑戰。

但只要到了繁殖季節，牠們就會大量群聚在水域附近，努力鳴唱出宏亮壯闊的求偶叫聲，此時，你只需要聽聲辨位，循著聲音的方向，就有機會找到牠們的可愛身影。

如同年輕氣盛的青少年一樣，蛙類的活動時間主要在夜間，常出沒於陰暗且潮濕的地方的「莫氏樹蛙」。（台北市立動物園提供）

台灣的原生蛙類多達三十餘種，每一種都有牠們獨特的外觀、習性與鳴叫聲，繁殖的季節也略有不同，有些種類喜歡稍帶寒意的秋冬，有些則偏愛回暖的春夏交際，也有一年到頭都很活躍的種類。

其中負責叫醒萬物，迎接春天的蛙類們，常見的有貢德氏赤蛙、澤蛙、小雨蛙、金線蛙及黑框蟾蜍等。如同年輕氣盛的青少年一樣，蛙類的活動時間主要在夜間，常出沒於陰暗且潮濕的地方，這些地方也比較容易觀察到掠食動物蛇類的出沒，所以賞蛙愛好者都需要特別小心留意！

每到春夏季節便會相約一同開趴尋找伴侶的蛙類們，依照不同繁殖需求各自尋找適合的環境地點，例如生性隱密，個性極為害羞，叫聲卻如同狗叫般「苟、苟、苟」單音的貢德氏赤蛙。

有合唱團之稱會發出具節奏感「ㄎㄧˊㄎㄧˊ」的小雨蛙；以及鳴聲響亮，時高時低且連續數十個「嘓嘓—…」或「嘓ㄎㄧ…」的澤蛙，牠們都偏愛靜態水域，如池塘的水草間、稻田抑或草澤邊。

隨著夜幕低垂，雄蛙們會開始賣力地鳴叫歌唱專屬曲目，期望獲得雌蛙的青睞的「台北赤蛙」。（台北市立動物園提供）

也有叫聲如同鳥叫般「啾…」單音的斯文豪氏赤蛙、叫聲是細碎「嘓、嘓…」或粗聲「嘎…」的腹斑蛙等，喜歡出沒在流動水體附近，如溪流、路邊水溝旁、樹林中等處的蛙類。

在高樓林立的都市中，便捷的交通與快速的工作節奏，同步挾帶了繁忙緊迫的生活氛圍。隨著環境保護意識的抬頭，就在我們的週遭，即便是一座公園、池塘，鄰近的田園綠蔭…，都可能蘊藏著無數的自然驚奇，等待我們去發掘賞味。

(中時電子報)