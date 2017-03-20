陸環保部查空汙 企業監控資料造假多
中國大陸空汙問題嚴重，環保部對北京在內18個城市督察後發現，企業違規生產、監控資料造假的情況普遍，一些地方政府也有「不作為」的情況。
中新社報導，大陸環保部15至18日對北京、天津、河北、山西、山東、河南等18個重點城市大氣汙染治理工作開展專項督察，有些企業環保設施無法有效運作，甚至根本沒有環保設施。
比如保定市河北雙羊化纖紡織有限公司不能有效收集廢氣，廢塑膠加工車間破碎工段無任何環保設施。
竄改環保監控數據更是普遍，譬如監控資料異常、擅自修改儀器參數、監控設備故障、線上監控資料與實際排放情況不符等。
環保部官員表示，一些地方政府仍存在不作為、慢作為的情況。如邢台市隆堯縣城市管理局對道路清掃、灑水等工作監管不嚴，對委託運營的公司監管缺失。太原市工商行政管理局對轄區煤炭經銷戶監管工作無落實，不能提供涉煤企業清單。1060320
(中央社)
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