國防部證實 共軍部署對台東風16飛彈

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國防部長馮世寬今天首度證實，中國大陸對台灣軍事恫嚇漸增，火箭軍部署可對台灣本島遂行精準打擊的東風16型彈道飛彈。

立法院外交及國防委員會上午邀請國家安全局長彭勝竹、國防部長馮世寬等，報告「美國總統川普上任後之東亞區域情勢變化與因應」。

馮世寬報告表示，中國大陸對台灣軍事恫嚇漸增，回顧2016年迄今，中國大陸持續推動軍事改革，精實部隊編制及提升聯合作戰效能，海、空軍部隊近年來持續接裝主、輔作戰艦艇及自製殲10、11、15與引進俄製蘇愷35、展開先進之殲20匿蹤戰機換裝作業，火箭軍部署可對台灣本島遂行精準打擊之東風16型彈道飛彈，強化武器裝備現代化與提升軍事硬實力。

馮世寬說，中國大陸海、空軍航經台灣周邊海空赴西太平洋執行遠海飛行訓練及對抗操演共6次，遼寧號航空母艦也首次繞經台灣東部外海執行跨島鏈長航訓練，且共軍退役將領頻密渲染台海軍事風險，研判中國大陸將加大軍事恫嚇力度，累積台灣內部不滿的輿論壓力，迫台灣在兩岸關係發展依其規劃而行。

談及近期東亞情勢分析，馮世寬說，美國可能調整亞太安全政策，展現主導東亞事務企圖，朝鮮半島緊張情勢短期難緩，且釣魚台主權爭議仍為陸、日鴻溝，南海問題暗藏潛在衝突因子。

至於如何因應，馮世寬表示，將提升預警作為，強化應變制變，建構可恃戰力，展現防衛決心，持續發揮台灣「和平溝通者」角色，積極拓展區域合作關係。1060320

(中央社)